26 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать 08:30 - Читати новину українською 26 февраля – какой сегодня праздник / Pixabay 26 февраля чтят память преподобного Мартиниана Палестинского – отшельника и христианского святого. Мартиниан считается укротителем страстей. Источник: 24 канал Поздравления с днем Ангела принимают: Артемий, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя. Также Когда в Украине будут праздновать Масленицу 2021: дата и традиции праздника Приметы 26 февраля Если заметны солнечные лучи – дни будут ясными, но мороз продержится еще достаточно долго.

Снег долго не тает – весной ждите холодов. Если же снег начинает таять – весна будет теплой.

День на Мартиниана пасмурный – весна тоже будет холодно.

Если аквариумные рыбки плавают в воде неторопливо – ждите морозов. Что нельзя делать 26 февраля Сегодня не планируйте никаких покупок и тем более не одалживайте денег в долг. Считается, что 26 февраля можно потерять материальное состояние.

Не стоит вышивать или шить, ведь через некоторое время у вас может ухудшиться зрение. Читайте 24 канал в Google News

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