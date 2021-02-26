26 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
26 февраля чтят память преподобного Мартиниана Палестинского – отшельника и христианского святого. Мартиниан считается укротителем страстей.
Источник:24 канал
Поздравления с днем Ангела принимают: Артемий, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя.
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Приметы 26 февраля
- Если заметны солнечные лучи – дни будут ясными, но мороз продержится еще достаточно долго.
- Снег долго не тает – весной ждите холодов. Если же снег начинает таять – весна будет теплой.
- День на Мартиниана пасмурный – весна тоже будет холодно.
- Если аквариумные рыбки плавают в воде неторопливо – ждите морозов.
Что нельзя делать 26 февраля
- Сегодня не планируйте никаких покупок и тем более не одалживайте денег в долг. Считается, что 26 февраля можно потерять материальное состояние.
- Не стоит вышивать или шить, ведь через некоторое время у вас может ухудшиться зрение.
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