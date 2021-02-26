26 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

26 лютого 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

26 лютого вшановують пам'ять преподобного Мартиніана Палестинського – відлюдника і християнського святого. Мартиніан вважається приборкувачем пристрастей.

Привітання з днем Ангела приймають: Артемій, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя.

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Прикмети 26 лютого

  • Якщо помітно сонячні промені – дні будуть ясними, але мороз протримається ще досить довго.
  • Сніг довго не тане – навесні чекайте холодів. Якщо ж сніг починає танути – весна буде теплою.
  • День на Мартиніана похмурий – весна теж буде холодно.
  • Якщо акваріумні рибки плавають у воді неквапливо – чекайте морозів.

Що не можна робити 26 лютого

  • Сьогодні не плануйте жодних покупок й тим більше не позичайте грошей у борг. Вважається, що 26 лютого можна втратити матеріальні статки.
  • Не варто вишивати чи шити, адже через деякий час у вас може погіршитися зір.