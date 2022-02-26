26 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

26 лютого 2022 , 10:44
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26 лютого вшановують пам'ять преподобного Мартиніана Палестинського – відлюдника і християнського святого. Мартиніан вважається приборкувачем пристрастей.

Іменини святкує Мартин.

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Прикмети 26 лютого

  • Сніг довго не тане – навесні чекайте холодів. Якщо ж сніг починає танути – весна буде теплою.
  • День на Мартиніана похмурий – весна теж буде холодно.
  • Якщо акваріумні рибки плавають у воді неквапливо – чекайте морозів.

Що не можна робити 26 лютого

  • Не панікуйте. У такий непростий час, як зараз, потрібно зберігати спокій і не піддаватись емоціям.
  • Не забувайте робити добро. Якщо ви знаєте, що десь є людина, яка потребує вашої допомоги – допоможіть їй як зможете.
  • Не забувайте й турбуйтесь про своїх близьких.
Автор: Андріана Будиш