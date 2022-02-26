26 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
26 лютого 2022 , 10:44Читать новость на русском
26 лютого вшановують пам'ять преподобного Мартиніана Палестинського – відлюдника і християнського святого. Мартиніан вважається приборкувачем пристрастей.
Іменини святкує Мартин.
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Прикмети 26 лютого
- Сніг довго не тане – навесні чекайте холодів. Якщо ж сніг починає танути – весна буде теплою.
- День на Мартиніана похмурий – весна теж буде холодно.
- Якщо акваріумні рибки плавають у воді неквапливо – чекайте морозів.
Що не можна робити 26 лютого
- Не панікуйте. У такий непростий час, як зараз, потрібно зберігати спокій і не піддаватись емоціям.
- Не забувайте робити добро. Якщо ви знаєте, що десь є людина, яка потребує вашої допомоги – допоможіть їй як зможете.
- Не забувайте й турбуйтесь про своїх близьких.