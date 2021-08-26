Іменини 26 серпня святкує Тихон.

До речі Складаємо меню на час Успенського посту: календар харчування на кожен день

Прикмети 26 серпня

  • Якщо 26 серпня над лісом туман – буде гарний врожай грибів.
  • Сову чути на Тихона – погода скоро зміниться.
  • Безвітряна погода 26 серпня – очікуйте на негоду.
  • Місяць має червоне забарвлення – скоро прийдуть дощі.

Що не можна робити 26 серпня

  • Не лайтесь.
  • Вірили, що цього дня не можна вдосвіта ходити по росі. Люди гадали, що так можна швидше застудитись.
  • Не сваріться ні з ким 26 серпня.