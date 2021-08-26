Именины 26 августа празднует Тихон.
Кстати Составляем меню на время Успенского поста: календарь питания на каждый день
Приметы 26 августа
- Если 26 августа над лесом туман – будет хороший урожай грибов.
- Сову слышно на Тихона – погода скоро переменится.
- Безветренная погода 26 августа – ожидайте непогоду.
- Луна имеет красную окраску – скоро придут дожди.
Что нельзя делать 26 августа
- Не ругайтесь.
- Верили, что в этот день нельзя на рассвете ходить по росе. Люди думали, что так можно быстрее простудиться.
- Не ссорьтесь ни с кем 26 августа.