Именины 26 августа празднует Тихон.

Кстати Составляем меню на время Успенского поста: календарь питания на каждый день

Приметы 26 августа

  • Если 26 августа над лесом туман – будет хороший урожай грибов.
  • Сову слышно на Тихона – погода скоро переменится.
  • Безветренная погода 26 августа – ожидайте непогоду.
  • Луна имеет красную окраску – скоро придут дожди.

Что нельзя делать 26 августа

  • Не ругайтесь.
  • Верили, что в этот день нельзя на рассвете ходить по росе. Люди думали, что так можно быстрее простудиться.
  • Не ссорьтесь ни с кем 26 августа.