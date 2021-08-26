26 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
26 серпня 2021 , 08:32Читать новость на русском
Джерело:24 канал
26 серпня в народному календарі відзначають Тихона Задонського, який був чудотворцем. Люди вірили, що саме цього дня треба тричі обійти будинок з іконою Божої матері, щоб захистити житло від хвороб і злиднів.
Іменини 26 серпня святкує Тихон.
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Прикмети 26 серпня
- Якщо 26 серпня над лісом туман – буде гарний врожай грибів.
- Сову чути на Тихона – погода скоро зміниться.
- Безвітряна погода 26 серпня – очікуйте на негоду.
- Місяць має червоне забарвлення – скоро прийдуть дощі.
Що не можна робити 26 серпня
- Не лайтесь.
- Вірили, що цього дня не можна вдосвіта ходити по росі. Люди гадали, що так можна швидше застудитись.
- Не сваріться ні з ким 26 серпня.