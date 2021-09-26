26 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
26 вересня 2021 , 09:04Читать новость на русском
Джерело:24 канал
26 вересня християни вшановують священника Корнилія, який жив у I столітті на території Риму. В народі кажуть, що після Корнилія вже нічого не росте. Саме тому 26 вересня треба зібрати усі коренеплоди: моркву, буряк, редьку.
Іменини 26 вересня святкує Ілля.
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Прикмети 26 вересня
- Не зібрати врожай з городу до Корнилія – погана прикмета. Потім корінь в землі не буде рости, а мерзнути.
- Поставити на стіл ріпу – до миру в сім'ї.
- Багатий урожай ріпи – до багатства в будинку.
Що не можна робити 26 вересня
- 26 вересня залишайтесь удома і не плануйте далекі прогулянки чи поїздки.
- Не можна цього дня ворожити на дзеркалі, це може призвести до великого нещастя.
- Якщо вам сьогодні даватимуть поради – не ігноруйте їх. Можливо, така підказка зовсім скоро стане вам у нагоді.
- Не лайтесь.
- Не брешіть.