27 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
27 липня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
27 липня 2021 року – день вшанування апостола Акіли, який був із числа 70 апостолів Христових. Святий отримав місію від Христа ширити світом християнство і просвічувати простий народ християнськими цінностями. Також Акіла був близьким другом апостола Павла, якому допомагав протягом життя.
День Ангела 27 липня відзначає Степан.
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Прикмети 27 липня
- 27 липня сонячний і теплий день – початок осені потішить такою ж гарною погодою.
- Дощ на Акіли – в лісах буде багатий врожай грибів.
- Птахи метушаться – буде злива.
- Павуки плетуть павутину – весь тиждень буде теплим.
Що не можна робити 27 липня
- Якщо 27 липня пішла гроза, то під час неї не можна покидати дому.
- Не сумуйте нині.
- 27 липня прекрасний день для згадки про хобі. Не марнуйте свій час, краще проведіть його із насолодою за улюбленою справою.