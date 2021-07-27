27 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

27 липня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

27 липня 2021 року – день вшанування апостола Акіли, який був із числа 70 апостолів Христових. Святий отримав місію від Христа ширити світом християнство і просвічувати простий народ християнськими цінностями. Також Акіла був близьким другом апостола Павла, якому допомагав протягом життя.

День Ангела 27 липня відзначає Степан.

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Прикмети 27 липня

  • 27 липня сонячний і теплий день – початок осені потішить такою ж гарною погодою.
  • Дощ на Акіли – в лісах буде багатий врожай грибів.
  • Птахи метушаться – буде злива.
  • Павуки плетуть павутину – весь тиждень буде теплим.

Що не можна робити 27 липня

  • Якщо 27 липня пішла гроза, то під час неї не можна покидати дому.
  • Не сумуйте нині.
  • 27 липня прекрасний день для згадки про хобі. Не марнуйте свій час, краще проведіть його із насолодою за улюбленою справою.
Автор: Квітослава Туз