26 березня в народі називається Никифоровим днем. Також цього дня у світі відзначають Фіолетовий день або День хворих на епілепсію. Що не варто робити 26 березня і яких правил треба дотримуватись, аби гарно провести цей день – далі у матеріалі.

Іменини сьогодні святкують: Никифор, Олександр, Терентій, Христина. До слова Коли Великдень 2021: дата свята й традиції Прикмети 26 березня Якщо цього дня сильний туман – літо буде дощовим.

Рання гроза і північний вітер – весна буде прохолодною.

Сонячний день віщує відмінний урожай.

Північний вітер 26 березня подув і прогримів перший грім – весна буде затяжною, а літні дні будуть холодними.

Прилетіли лебеді – чекай снігопаду.

Прикмети 26 березня Що не можна робити 26 березня Якщо у цей день зрубати дерево – це приверне нещастя. Сьогодні прийнято з особливою повагою ставитися до рослин.