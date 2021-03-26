26 марта в народе называется Никифоровым днем. Также в этот день в мире отмечают Фиолетовый день или День больных эпилепсией. Что не стоит делать 26 марта и каких правил нужно придерживаться, чтобы хорошо провести этот день – далее в материале.

Именины сегодня отмечают: Никифор, Александр, Терентий, Кристина. К слову Когда Пасха 2021: дата праздника и традиции Приметы 26 марта Если в этот день сильный туман – лето будет дождливым.

Ранняя гроза и северный ветер – весна будет прохладной.

Солнечный день предвещает отличный урожай.

Северный ветер 26 марта подул и прогремел первый гром – весна будет затяжной, а летние дни будут холодными.

Прилетели лебеди – жди снегопада.

Приметы 26 марта Что нельзя делать 26 марта Если в этот день срубить дерево – это привлечет несчастье. Сегодня принято с особым уважением относиться к растениям.