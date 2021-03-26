26 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 марта в народе называется Никифоровым днем. Также в этот день в мире отмечают Фиолетовый день или День больных эпилепсией. Что не стоит делать 26 марта и каких правил нужно придерживаться, чтобы хорошо провести этот день – далее в материале.
Источник:24 канал
Именины сегодня отмечают: Никифор, Александр, Терентий, Кристина.
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Приметы 26 марта
- Если в этот день сильный туман – лето будет дождливым.
- Ранняя гроза и северный ветер – весна будет прохладной.
- Солнечный день предвещает отличный урожай.
- Северный ветер 26 марта подул и прогремел первый гром – весна будет затяжной, а летние дни будут холодными.
- Прилетели лебеди – жди снегопада.
Приметы 26 марта
Что нельзя делать 26 марта
- Если в этот день срубить дерево – это привлечет несчастье. Сегодня принято с особым уважением относиться к растениям.
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