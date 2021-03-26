26 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

08:30

26 березня в народі називається Никифоровим днем. Також цього дня у світі відзначають Фіолетовий день або День хворих на епілепсію. Що не варто робити 26 березня і яких правил треба дотримуватись, аби гарно провести цей день – далі у матеріалі.