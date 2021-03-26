26 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

26 березня в народі називається Никифоровим днем. Також цього дня у світі відзначають Фіолетовий день або День хворих на епілепсію. Що не варто робити 26 березня і яких правил треба дотримуватись, аби гарно провести цей день – далі у матеріалі.
Іменини сьогодні святкують: Никифор, Олександр, Терентій, Христина.
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Прикмети 26 березня
- Якщо цього дня сильний туман – літо буде дощовим.
- Рання гроза і північний вітер – весна буде прохолодною.
- Сонячний день віщує відмінний урожай.
- Північний вітер 26 березня подув і прогримів перший грім – весна буде затяжною, а літні дні будуть холодними.
- Прилетіли лебеді – чекай снігопаду.
Прикмети 26 березня
Що не можна робити 26 березня
- Якщо у цей день зрубати дерево – це приверне нещастя. Сьогодні прийнято з особливою повагою ставитися до рослин.