26 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

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Джерело:

24 канал

26 березня в народі називається Никифоровим днем. Також цього дня у світі відзначають Фіолетовий день або День хворих на епілепсію. Що не варто робити 26 березня і яких правил треба дотримуватись, аби гарно провести цей день – далі у матеріалі.

Іменини сьогодні святкують: Никифор, Олександр, Терентій, Христина.

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Прикмети 26 березня

  • Якщо цього дня сильний туман – літо буде дощовим.
  • Рання гроза і північний вітер – весна буде прохолодною.
  • Сонячний день віщує відмінний урожай.
  • Північний вітер 26 березня подув і прогримів перший грім – весна буде затяжною, а літні дні будуть холодними.
  • Прилетіли лебеді – чекай снігопаду.


Прикмети 26 березня

Що не можна робити 26 березня

  • Якщо у цей день зрубати дерево – це приверне нещастя. Сьогодні прийнято з особливою повагою ставитися до рослин.