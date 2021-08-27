Іменини 27 серпня святкує Михайло.
Актуально Правила поведінки під час Успенського посту 2021: що не можна робити у свято
Прикмети 27 серпня
- Нема вітру на Михея – осінь буде сухою і теплою.
- Вітер зірвався 27 серпня – буде негода.
- Ясний день на Михея – провісник вітряної осені.
Що не можна робити 27 серпня
- У давнину вірили, що цього дня не варто нічого пекти й вчиняти тісто. Краще перенести випікання хліба чи здоби на інший день.
- Не сваріться ні з ким й намагайтесь утриматись від конфлікту, аби не витратити весь свій ресурс.
- Не лайтеся.