Іменини 27 серпня святкує Михайло.

Актуально Правила поведінки під час Успенського посту 2021: що не можна робити у свято

Прикмети 27 серпня

  • Нема вітру на Михея – осінь буде сухою і теплою.
  • Вітер зірвався 27 серпня – буде негода.
  • Ясний день на Михея – провісник вітряної осені.

Що не можна робити 27 серпня

  • У давнину вірили, що цього дня не варто нічого пекти й вчиняти тісто. Краще перенести випікання хліба чи здоби на інший день.
  • Не сваріться ні з ким й намагайтесь утриматись від конфлікту, аби не витратити весь свій ресурс.
  • Не лайтеся.