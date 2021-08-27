Именины 27 августа празднует Михаил.
Актуально Правила поведения во время Успенского поста 2021: что нельзя делать в праздник
Приметы 27 августа
- Нет ветра на Михея – осень будет сухой и теплой.
- Ветер сорвался 27 августа – будет непогода.
- Ясный день на Михея – предвестник ветреной осени.
Что нельзя делать 27 августа
- В древности верили, что в этот день не стоит ничего печь и замешивать тесто. Лучше перенести выпекание хлеба или сдобы на другой день.
- Не ссорьтесь ни с кем и старайтесь воздержаться от конфликта, чтобы не потратить весь свой ресурс.
- Не ругайтесь.