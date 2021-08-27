27 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
27 серпня 2021 , 08:45Читать новость на русском
Джерело:24 канал
27 серпня 2021 року віряни вшановують святого Михея. Він був одним із пророків, який першим передбачив руйнування Іудеї після приходу Месії.
Іменини 27 серпня святкує Михайло.
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Прикмети 27 серпня
- Нема вітру на Михея – осінь буде сухою і теплою.
- Вітер зірвався 27 серпня – буде негода.
- Ясний день на Михея – провісник вітряної осені.
Що не можна робити 27 серпня
- У давнину вірили, що цього дня не варто нічого пекти й вчиняти тісто. Краще перенести випікання хліба чи здоби на інший день.
- Не сваріться ні з ким й намагайтесь утриматись від конфлікту, аби не витратити весь свій ресурс.
- Не лайтеся.