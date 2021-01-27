27 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити

27 січня віряни православної церкви вшановують пам'ять святої Ніни. Так звали царицю, яка у IV столітті зробила християнство єдиною вірою у Грузії. Також, сьогодні відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
Джерело: 24 канал
Іменини сьогодні святкує Ніна.
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Прикмети 27 січня
- Вірили, що велика кількість хмар на небі віщувала сильні морози.
- Якщо дерева 27 січня вкрилися інеєм – очікуйте тепла.
- Сильний вітер у цей день віщував сирий і дощовий наступний рік.
27 січня прикмети
Що не можна робити 27 січня
- Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.
- 27 січня не варто виносити з дому сміття, вірять, що так можна викинути своє щастя.
- Не стрижіть 27 січня волосся, адже це зробить ваш успіх короткочасним.
- Сьогодні не плануйте великих фінансових витрат.