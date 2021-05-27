27 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

27 травня 2021 , 05:30
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Джерело:

24 канал

27 травня 2021 року відзначають день Ісидора, якого у народі називають Сидором. Цього дня селяни особливо звертали увагу на погоду. Якщо день ясний і сонячний, значить буде хороший урожай огірків. Якщо ж день холодний, то літо буде холодним.

Іменини святкують Микита, Максим, Марк та Сидор.

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Прикмети 27 травня

  • Прилетіли стрижі – незабаром настануть теплі дні.
  • Тепла погода – огірки добре вродять.
  • Рано ластівки прилетіли – буде погоже літо.
  • Холодна погода 27 травня – літо теж холодним буде й врожай буде поганим.


27 травня – День вшанування святого Ісидора

Що не можна робити 27 травня

  • Сьогодні не рекомендується важко працювати.
  • Не заздріть і не обмовляйте поганими словами інших
Автор: Квітослава Туз