27 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

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27 травня 2021 року відзначають день Ісидора, якого у народі називають Сидором. Цього дня селяни особливо звертали увагу на погоду. Якщо день ясний і сонячний, значить буде хороший урожай огірків. Якщо ж день холодний, то літо буде холодним.