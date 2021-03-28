28 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

28 березня в народному календарі відзначається день святого мученика Нікадра. Святий працював лікарем і здійснив велику кількість добрих справ християнам. Що не можна робити 28 березня читайте далі.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Денис.
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Прикмети 28 березня
- Цвірінькають горобці – незабаром настане ясна погода.
- Якщо 28 березня мороз, то холодно буде ще тиждень точно
- Побачити вночі 28 березня ангела у сні – гарний знак і ознака довголіття.
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Що не можна робити 28 березня
- У цей день не рекомендують мити волосся, адже можна накликати собі неприємності на роботі.
- Не розповідайте свої плани на майбутнє родині. Розкрийте секрет лиш тоді, коли ви будете максимально наближені до своєї цілі.
- 28 березня використовуйте електроенергію та водопостачання ощадливо. Утримайтесь від надмірної витрати ресурсів.