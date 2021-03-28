28 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

28 березня в народному календарі відзначається день святого мученика Нікадра. Святий працював лікарем і здійснив велику кількість добрих справ християнам. Що не можна робити 28 березня читайте далі.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Денис.

Також читайте Перехід на літній час: коли в Україні переведуть годинники на годину вперед

Прикмети 28 березня

  • Цвірінькають горобці – незабаром настане ясна погода.
  • Якщо 28 березня мороз, то холодно буде ще тиждень точно
  • Побачити вночі 28 березня ангела у сні – гарний знак і ознака довголіття.


28 березня яке свято

Що не можна робити 28 березня

  • У цей день не рекомендують мити волосся, адже можна накликати собі неприємності на роботі.
  • Не розповідайте свої плани на майбутнє родині. Розкрийте секрет лиш тоді, коли ви будете максимально наближені до своєї цілі.
  • 28 березня використовуйте електроенергію та водопостачання ощадливо. Утримайтесь від надмірної витрати ресурсів.