28 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
28 червня 2021 , 09:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
28 червня вшановують день святого Віта. Вірять, що молитви до цього святого здатні зцілювати і дарувати здоров'я. Також 28 червня в Україні відзначають День Конституції, який є державним вихідним.
Іменини 28 червня святкують: Григорій, Єфрем, Лазар.
До слова Місячний календар на червень 2021 року
Прикмети 28 червня
- Зранку 28 червня сильні роси – до родючого року.
- Собака метушиться і гавкає – буде гроза.
- На небі з'явилися перисті хмари – в найближчі два дні чекай опадів.
- Жовтий колір хмар на заході свідчить про те, що на наступний день буде дощ.
Прикмети на 28 червня / Фото Pixabay
Що не можна робити 28 червня
- 28 червня – це той, день коли потрібно бути чесним із людьми, тож не лукавте й не брешіть.
- Не осуджуйте нікого за слова і вчинки.