28 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

28 червня 2021 , 09:00
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Джерело:

24 канал

28 червня вшановують день святого Віта. Вірять, що молитви до цього святого здатні зцілювати і дарувати здоров'я. Також 28 червня в Україні відзначають День Конституції, який є державним вихідним.

Іменини 28 червня святкують: Григорій, Єфрем, Лазар.

До слова Місячний календар на червень 2021 року

Прикмети 28 червня

  • Зранку 28 червня сильні роси – до родючого року.
  • Собака метушиться і гавкає – буде гроза.
  • На небі з'явилися перисті хмари – в найближчі два дні чекай опадів.
  • Жовтий колір хмар на заході свідчить про те, що на наступний день буде дощ.


Прикмети на 28 червня / Фото Pixabay

Що не можна робити 28 червня

  • 28 червня – це той, день коли потрібно бути чесним із людьми, тож не лукавте й не брешіть.
  • Не осуджуйте нікого за слова і вчинки.
Автор: Квітослава Туз