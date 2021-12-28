28 грудня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

28 грудня 2021 , 08:29
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Джерело:

24 канал

28 грудня віряни відзначають День святих Невинних Немовлят Вифлеємських. Ці діти були вбиті царем Іродом в ніч, коли народився Ісус. Християни вшановують їх як мучеників.

Привітання з днем Ангела приймає Володимир.

До слова Зустрічаємо 2022: яка тварина стала символом цього року і в чому треба відзначати свято

Прикмети 28 грудня

  • Якщо день морозний і малосніжний, то наступного року буде хороший урожай.
  • Віє північний вітер – до хуртовини.
  • Синички вранці сильно цвірінькають – до похолодання.
  • Небо чисте й світить сонце – січень і лютий будуть теплими.

Що не можна робити 28 грудня

  • Не розповідайте малознайомим людям подробиці свого особистого життя.
  • Не забувайте тішити свою другу половинку. Можливо, саме зараз вона потребує вашої уваги і турботи.
  • У цей день суворо забороняється кричати на дітей.
Автор: Андріана Будиш