28 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

28 лютого 2022 , 08:36
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28 лютого вшановують святого Онисима. Віддавна він вважався покровителем вівчарства. Також 28 лютого є останнім днем зими, тож вірять, що він наділений особливими силами та енергетикою.

Іменини святкують: Олексій, Арсеній та Панас.

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Прикмети 28 лютого

  • Мало снігу – чекайте неврожаю.
  • Ворожіння, які відбуваються цього дня, вважаються одними з найбільш точних.
  • Багато зірок на небі – прикмета до того, що народиться багато ягнят.
  • Для того, аби дитина, яка народжена сьогодні, була щасливою, варто подарувати їй речі з овчини.

Що не можна робити 28 лютого

  • Не забувайте молитись Богові й дякувати Йому за все, що ви маєте. 
  • Не думайте в негативному руслі. Відволічіться від новин на улюблену справу чи поспілкуйтесь з дорогими людьми.
Автор: Андріана Будиш