28 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
28 лютого 2022 , 08:36Читать новость на русском
28 лютого вшановують святого Онисима. Віддавна він вважався покровителем вівчарства. Також 28 лютого є останнім днем зими, тож вірять, що він наділений особливими силами та енергетикою.
Іменини святкують: Олексій, Арсеній та Панас.
До слова Коли у 2022 році святкуватимуть Пасху в Україні: дата великого свята
Прикмети 28 лютого
- Мало снігу – чекайте неврожаю.
- Ворожіння, які відбуваються цього дня, вважаються одними з найбільш точних.
- Багато зірок на небі – прикмета до того, що народиться багато ягнят.
- Для того, аби дитина, яка народжена сьогодні, була щасливою, варто подарувати їй речі з овчини.
Що не можна робити 28 лютого
- Не забувайте молитись Богові й дякувати Йому за все, що ви маєте.
- Не думайте в негативному руслі. Відволічіться від новин на улюблену справу чи поспілкуйтесь з дорогими людьми.