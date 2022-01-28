28 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

28 січня 2022 , 08:29
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Джерело:

24 канал

28 січня вшановують пам'ять Павла Фівейського – християнського ченця і відлюдника, який, за переказами, прожив 113 років. Особлива шана святому Павлу надається тому, що його вважають першим християнським монахом.

Іменини сьогодні святкує Павло.

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Прикмети 28 січня

  • Синиці неспокійні й шукають прихисток – буде сильний мороз.
  • 28 січня каркають ворони – чекайте на потепління.
  • Мерехтять зорі – слід очікувати на похолодання, а тьмяне зоряне світло пророкує відлигу.
  • Сильний снігопад вдень 28 січня – вночі вдарять морози.

Що не можна робити 28 січня

  • Вірили, що 28 січня є переломним днем зими, тому не варто було надовго покидати дім, аби не наразити себе на небезпеку.
  • Існує забобон, що сьогодні краще не приймати подарунки від малознайомих людей.
Автор: Андріана Будиш