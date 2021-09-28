28 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

28 вересня 2021 , 08:34
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Джерело:

24 канал

28 вересня віряни відзначають день великомученика Микити Готського. Святий проживав на берегах Дунаю й поширював християнство серед свого населення. Великомученик став жертвою війська короля Атанаріха, який жорстоко переслідував християн.

Іменини сьогодні святкує Микита.

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Прикмети 28 вересня

  • Якщо 28 вересня світить сонце, наступного дня вітер здійметься.
  • Дощ на Микити – весна буде пізньою.
  • Багато мурашників в лісі – до холодної зими.
  • Дикі гуси на землі сидять – до теплої осені.
  • Качки пірнають у ставок – чекайте дощу.

Що не можна робити 28 вересня

  • 28 вересня не варто розповідати про свої плани на майбутнє.
  • У давнину вірили, що цього дня будь-які мандрівки будуть невдалими. Тож, утримайтесь сьогодні від подорожей.
Автор: Андріана Будиш