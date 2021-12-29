29 грудня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

29 грудня 2021 , 08:32
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Джерело:

24 канал

29 грудня вшановують День пам’яті Аггея – десятого із дванадцяти малих пророків, який переконував єврейський народ добудувати Другий Єрусалимський храм, коли юдеї повернулися з вавилонського полону.

29 грудня іменини відзначає Олексій.

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Прикмети 29 грудня

  • Мороз 29 грудня – така ж погода буде й на Водохреща.
  • Собака неспокійний у цей день – чекайте відлиги.
  • Зорі на небі мерехтять – буде хурделиця.
  • Сонце світить цілий день – морози затягнуться.

Що не можна робити 29 грудня

  • Не сумуйте нині. 
  • Не лихословте цього дня.
  • У цей день не можна прислухатися до порад людей, які не перебувають з вами у кровних зв'язках.
Автор: Андріана Будиш