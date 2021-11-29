29 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

29 листопада 2021 , 08:44
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Джерело:

24 канал

29 листопада – день пам'яті одного із дванадцяти апостолів Ісуса Христа – Матвія. Святий Матвій був братом іншого учня Ісуса – Якова. До зустрічі з Господом, Матвій мав доволі погану репутацію серед людей, адже був митарем, тобто збирачем податків.

Одного разу Матвій почув голос Ісуса, який казав йому слідувати за Спасителем і залишити все, що він надбав за життя митарем. Увірувавши, Матвій не сумнівався жодної миті й пішов за Христом. Пізніше, його Євангеліє стало одним із найпопулярніших писань про шлях Господній. 

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Іменини 29 листопада святкує Матвій.

Прикмети 29 листопада

  • Пішов сніг на Матвія – невдовзі чекайте хуртовини.
  • Сильний вітер – взимку будуть часті завірюхи і хуртовини.
  • Холодний день – зима теж буде суворою.
  • Тепла і дощова погода – зима буде теплою і м'якою.

Що не можна робити 29 листопада

  • Сьогодні не відкидайте ваш внутрішній голос. Якщо перед вами стоїть якась складна ситуація чи проблема – прислухайтесь до себе і ви віднайдете правильний шлях.
Автор: Андріана Будиш