29 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
29 листопада 2021 , 08:44Читать новость на русском
Джерело:24 канал
29 листопада – день пам'яті одного із дванадцяти апостолів Ісуса Христа – Матвія. Святий Матвій був братом іншого учня Ісуса – Якова. До зустрічі з Господом, Матвій мав доволі погану репутацію серед людей, адже був митарем, тобто збирачем податків.
Одного разу Матвій почув голос Ісуса, який казав йому слідувати за Спасителем і залишити все, що він надбав за життя митарем. Увірувавши, Матвій не сумнівався жодної миті й пішов за Христом. Пізніше, його Євангеліє стало одним із найпопулярніших писань про шлях Господній.
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Іменини 29 листопада святкує Матвій.
Прикмети 29 листопада
- Пішов сніг на Матвія – невдовзі чекайте хуртовини.
- Сильний вітер – взимку будуть часті завірюхи і хуртовини.
- Холодний день – зима теж буде суворою.
- Тепла і дощова погода – зима буде теплою і м'якою.
Що не можна робити 29 листопада
- Сьогодні не відкидайте ваш внутрішній голос. Якщо перед вами стоїть якась складна ситуація чи проблема – прислухайтесь до себе і ви віднайдете правильний шлях.