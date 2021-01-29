29 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити

08:30

29 січня відзначають День поклоніння веригам апостола Петра. Святого закували в кайдани – вериги й кинули у в'язницю за те, що він слухав проповіді Христа. Проте, уночі до Петра з'явився ангел, який звільнив і вивів його на волю. Згодом, Петрові ланцюги знайшли перші християни та зберегли як приклад дива. Також, 29 січня вшановують пам'ять Героїв Крут.