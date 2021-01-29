29 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити

29 січня 2021 , 08:30
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29 січня відзначають День поклоніння веригам апостола Петра. Святого закували в кайдани – вериги й кинули у в'язницю за те, що він слухав проповіді Христа. Проте, уночі до Петра з'явився ангел, який звільнив і вивів його на волю. Згодом, Петрові ланцюги знайшли перші християни та зберегли як приклад дива. Також, 29 січня вшановують пам'ять Героїв Крут.

Джерело: 24 канал

Привітання з Днем ангела приймають: Максим, Леоніла, Петро, Іван та Георгій.

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Прикмети 29 січня

  • Якщо на Петра Вериги сильний північний вітер, варто чекати похолодання та морозів у найближчі дні.
  • 29 січня сонце на заході забарвлюється у яскраво-червоний колір – буде морозна та ясна погода.
  • Прикмети віщують: сильна хурделиця сьогодні означатиме, що влітку буде багато дощів.
  • Морозний день 29 січня – весна буде теплою.


Прикмети 29 січня

Що не можна робити 29 січня

  • Сьогодні заборонено сваритись і кричати на інших.
  • Не можна позичати гроші та давати у борг.
  • Не можна надто сильно перейматись через дрібниці.