29 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

29 січня 2022 , 09:02
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Джерело:

24 канал

29 січня вшановують святого Петра. Згідно з переказами, апостола закували у кайдани, які називаються веригами. Однак, до святого з'явився янгол і звільнив його із полону. Також цього дня згадують українських воїнів, які полягли у бої під Крутами у 1918 році.

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Прикмети 29 січня

  • На Петра Вериги сильний вітер – чекайте похолодання та морозів найближчими днями.
  • Заметіль 29 січня – літо буде дощовим.
  • Сонце на заході забарвлюється у яскраво-червоний колір – буде морозна та ясна погода.
  • Ясна погода – наступного дня буде відлига.


29 січня – день святого Петра

Що не можна робити 29 січня

  • "Не накручуйтесь" сьогодні за якісь проблеми. У цих тривогах немає нічого позитивного, вони лиш відберуть у вас сили і ще більше зіпсують настрій.
  •  Намагайтесь не лінуватись. Будьте продуктивними й плануйте справи чи зустрічі завчасно.
Автор: Андріана Будиш