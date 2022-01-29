29 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
29 січня 2022 , 09:02Читать новость на русском
Джерело:24 канал
29 січня вшановують святого Петра. Згідно з переказами, апостола закували у кайдани, які називаються веригами. Однак, до святого з'явився янгол і звільнив його із полону. Також цього дня згадують українських воїнів, які полягли у бої під Крутами у 1918 році.
День Ангела сьогодні святкують: Максим, Леоніла, Петро
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Прикмети 29 січня
- На Петра Вериги сильний вітер – чекайте похолодання та морозів найближчими днями.
- Заметіль 29 січня – літо буде дощовим.
- Сонце на заході забарвлюється у яскраво-червоний колір – буде морозна та ясна погода.
- Ясна погода – наступного дня буде відлига.
29 січня – день святого Петра
Що не можна робити 29 січня
- "Не накручуйтесь" сьогодні за якісь проблеми. У цих тривогах немає нічого позитивного, вони лиш відберуть у вас сили і ще більше зіпсують настрій.
- Намагайтесь не лінуватись. Будьте продуктивними й плануйте справи чи зустрічі завчасно.