29 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

09:02

29 січня вшановують святого Петра. Згідно з переказами, апостола закували у кайдани, які називаються веригами. Однак, до святого з'явився янгол і звільнив його із полону. Також цього дня згадують українських воїнів, які полягли у бої під Крутами у 1918 році.