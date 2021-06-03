3 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити сьогодні

3 червня 2021 , 05:30
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Джерело:

24 канал

3 червня віряни відзначають пам'ять святої цариці Олени, матері святого Костянтина. Свята Олена відома своєю дослідницькою діяльністю, адже саме за її сприяння у Єрусалимі провели розкопки, під час яких було знайдено Животворний Хрест та інші реліквії Страстей Христових.

День Ангела відзначають: Ярослав та Олена.

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Прикмети 3 червня

  • На святої Олени падає дощ – літо буде дощовим.
  • Комарі зграями літають – наступного дня буде погожа погода.
  • Зозуля кує 3 червня – чекайте на тепло.
  • Хмари швидко пливуть – тиждень буде вітряним.


3 червня – яке свято / Фото Pinterest

Що не можна робити 3 червня

  • Намагайтесь не конфліктувати ні з ким сьогодні.
  • Не вживайте 3 червня жирну їжу. Варто цього тижня взагалі від неї відмовитись.
  • Не відмовляйте рідним у допомозі.
Автор: Квітослава Туз