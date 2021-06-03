3 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити сьогодні

05:30

3 червня віряни відзначають пам'ять святої цариці Олени, матері святого Костянтина. Свята Олена відома своєю дослідницькою діяльністю, адже саме за її сприяння у Єрусалимі провели розкопки, під час яких було знайдено Животворний Хрест та інші реліквії Страстей Христових.