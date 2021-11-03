3 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
3 листопада 2021 , 08:33Читать новость на русском
Джерело:24 канал
3 листопада віряни вшановують пам'ять Іларіона Великого. Святий заснував перший у Палестині чоловічий монастир й дав початок чернецтву на цій території. Окрім цього, Іларіон звершував дива й захищав усіх бідних і хворих людей.
День Ангела сьогодні відзначають Олексій, Георгій та Костянтин.
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Прикмети 3 листопада
- На Іларіона випав сніг – на наступний рік буде урожай хліба.
- Дим йде вгору – погода буде ясною і сонячною.
- 3 листопада буде дути тепле повітря – прийде затяжна відлига.
- Захід червоний, а після нього ясне зоряне небо – чекайте на мороз.
3 листопада – свято Іларіона Великого
Що не можна робити 3 листопада
- Краща не вирушати у далеку мандрівку 3 листопада. Проведіть цей день у родинному колі.
- Вірили, що сьогодні всі знайдені речі принесуть нещастя. Тож не підіймайте нічого на вулиці.