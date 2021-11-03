3 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

3 листопада 2021 , 08:33
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Джерело:

24 канал

3 листопада віряни вшановують пам'ять Іларіона Великого. Святий заснував перший у Палестині чоловічий монастир й дав початок чернецтву на цій території. Окрім цього, Іларіон звершував дива й захищав усіх бідних і хворих людей.

День Ангела сьогодні відзначають Олексій, Георгій та Костянтин.

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Прикмети 3 листопада

  • На Іларіона випав сніг – на наступний рік буде урожай хліба.
  • Дим йде вгору – погода буде ясною і сонячною.
  • 3 листопада буде дути тепле повітря – прийде затяжна відлига.
  • Захід червоний, а після нього ясне зоряне небо – чекайте на мороз.


3 листопада – свято Іларіона Великого

Що не можна робити 3 листопада

  • Краща не вирушати у далеку мандрівку 3 листопада. Проведіть цей день у родинному колі.
  • Вірили, що сьогодні всі знайдені речі принесуть нещастя. Тож не підіймайте нічого на вулиці.
Автор: Андріана Будиш