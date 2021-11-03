3 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

08:33

3 листопада віряни вшановують пам'ять Іларіона Великого. Святий заснував перший у Палестині чоловічий монастир й дав початок чернецтву на цій території. Окрім цього, Іларіон звершував дива й захищав усіх бідних і хворих людей.