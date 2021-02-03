3 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити
3 лютого церква вшановує пам'ять преподобного Максима Грека. Святого Максима вважають заступником вдів і сиріт. Також, до нього моляться як до розрадника і просять допомоги у бідах й нещастях.
Джерело: 24 канал
Іменини сьогодні святкує Максим.
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Прикмети 3 лютого
- Прикмети кажуть, якщо ви маєте проблеми, які вас сильно тривожать, то 3 лютого необхідно піти до лісу, відшукати там березу й розказати їй ваші негаразди. Вірять, що дорогою додому правильне рішення обов'язково знайдеться.
- На Максима ніч є хмарною, проте місяць виглядає – буде гарний врожай.
- Ясна погода 3 лютого – очікуйте довгих морозів.
Прикмети на Максима
Що не можна робити 3 лютого
- Не сваріться ні з ким 3 лютого – це може негативно вплинути на ваше майбутнє.
- На Максима забороняється пришивати ґудзики. Вважають, що так ви не позбудетеся від старих проблем.
- Сьогодні не можна нікому відмовляти у допомозі.
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