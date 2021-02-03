3 февраля церковь чтит память преподобного Максима Грека. Святого Максима считают заступником вдов и сирот. Также, ему молятся как утешителю и просят помощи в бедах и несчастьях.

Источник: 24 канал Именины сегодня празднует Максим. Читайте также Когда Пасха 2021: дата праздника и традиции Приметы 3 февраля Приметы говорят, если у вас проблемы, которые вас сильно тревожат, то 3 февраля необходимо пойти в лес, отыскать там березу и рассказать ей ваши проблемы. Верят, что по дороге домой правильное решение обязательно найдется.

На Максима ночь является облачной, однако месяц выглянет – будет хороший урожай.

Ясная погода 3 февраля – ожидайте долгих морозов.

Приметы на Максима Что нельзя делать 3 февраля Не ссорьтесь ни с кем 3 февраля – это может негативно повлиять на ваше будущее.

На Максима запрещается пришивать пуговицы. Считают, что так вы не избавитесь от старых проблем.

Сегодня нельзя никому отказывать в помощи.