3 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

3 лютого 2022 , 08:23
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Джерело:

24 канал

3 лютого вшановують пам'ять преподобного Максима-Сповідника. Його вважають заступником вдів і сиріт. Також, до святого моляться як до розрадника і просять допомоги у бідах й нещастях.

Привітання з іменинами 3 лютого приймає Максим.

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Прикмети 3 лютого

  • Ніч 3 лютого хмарна, однак іноді визирає місяць – буде гарний врожай.
  • Ясний день на Максима – морози посиляться.
  • Снігопад цього дня – невдовзі буде відлига.
  • Синиці голосно щебечуть – очікуйте хуртовин.


3 лютого – яке свято сьогодні

Що не можна робити 3 лютого

  • На Максима забороняється пришивати ґудзики. Вважають, що так ви не позбудетеся від старих проблем.
Автор: Андріана Будиш