3 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

3 травня віряни святкують Поливаний понеділок. Здавна, гарною традицією у цей день було обливатись водою, через це свято й отримало таку назву. Вважали, що на Поливаний понеділок вода має цілющі властивості і здатна не лише оздоровлювати, а й дарувати молодість.
Ще споконвіку обливання водою мало особливе значення. Вважається, що після Великодня вода стає цілющою та приносить щастя. Вода проганяє погану енергію та злі сили. Обливання пов'язують з духовним весняним очищенням від усього злого й поганого.
Також читайте Вихідні у травні 2021 року: скільки днів українці відпочиватимуть на Пасху й травневі свята
Прикмети 3 травня
- Колись вірили, якщо дівчину ніхто не обіллє у Поливаний понеділок, то їй не судилося вийти заміж цього року.
- Вранці 3 травня йде дощ – літо теж пройде із дощами.
- Ясна сонячна погода віщуватиме спекотне літо.
- Безвітряна погода обіцяє дощі у найближчі дні.
3 травня яке свято / Фото Pixabay
Що не можна робити 3 травня
- Не проводьте цей день в самотині. Навідайте батьків, сходіть в гості до друзів чи знайомих. Однак, не забудьте захопити із собою паску – це буде гарним подарунком у це свято.
- Не зліться, якщо вас обіллють у Поливаний понеділок. Вода сьогодні очищає душу від негативу й тіло від хворіб, тож повеселіться й сприйміть це позитивніше.