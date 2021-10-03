3 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

3 жовтня 2021 , 09:04
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Джерело:

24 канал

3 жовтня в Україні вшановується пам'ять великомученика Євстафія, який був воєначальником при імператорі Титі та імператорі Траяні. Також у цей день вчителі відзначають своє професійне свято.

Іменини святкує Тереза.

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Прикмети 3 жовтня

  • Павутина літає 3 жовтня – осінь буде нескоро.
  • Північний вітер на Євстафія – зима буде ранньою.
  •  Багато шишок на нижніх гілках ялини – до ранніх морозів.
  • Західний вітер віщує мокру погоду і опади, а східний – сильні зливи.
  • Якщо шишок більше вгорі, то, відповідно до прикмет, холодним буде кінець зими.​

Що не можна робити 3 жовтня

  • Цього дня краще не брати у руки гострі предмети – ножиці чи ножі.
  • Якщо сьогодні вам хочуть нав'язати якусь пропозицію – не погоджуйтеся. Ця справа відбере у вас багато часу і ресурсів.
Автор: Андріана Будиш