3 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
3 жовтня 2021 , 09:04Читать новость на русском
Джерело:24 канал
3 жовтня в Україні вшановується пам'ять великомученика Євстафія, який був воєначальником при імператорі Титі та імператорі Траяні. Також у цей день вчителі відзначають своє професійне свято.
Іменини святкує Тереза.
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Прикмети 3 жовтня
- Павутина літає 3 жовтня – осінь буде нескоро.
- Північний вітер на Євстафія – зима буде ранньою.
- Багато шишок на нижніх гілках ялини – до ранніх морозів.
- Західний вітер віщує мокру погоду і опади, а східний – сильні зливи.
- Якщо шишок більше вгорі, то, відповідно до прикмет, холодним буде кінець зими.
Що не можна робити 3 жовтня
- Цього дня краще не брати у руки гострі предмети – ножиці чи ножі.
- Якщо сьогодні вам хочуть нав'язати якусь пропозицію – не погоджуйтеся. Ця справа відбере у вас багато часу і ресурсів.