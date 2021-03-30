30 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
30 березня 2021 року святкують день Олексія Теплого. Вважалось, що саме 30 березня весна приносить і остаточно встановлює теплу погоду. Також у народному календарі 30 березня відзначають день Лади, покровительки любові та шлюбу.
Джерело:24 канал
Іменини святкують: Олексій, Мирон, Павло.
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Прикмети 30 березня
- Тепло на Олексія віщує, що рік буде врожайним.
- Якщо погода 30 березня прохолодна, то і тепла погода буде нескоро.
- Багато талої води – прикмета до того, що буде не тільки хороший сінокіс, а й багатий урожай.
- Горобців немає – чекайте дощу.
Що не можна робити 30 березня
- В цей день вважається гріхом поминати покійних спиртними напоями.
- Не можна лаятися та сперечатися з людьми, щоб не накликати неприємності.
- Не рекомендується у цей день піднімати важку ношу, адже у вас можуть з'явитися додаткові турботи.
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