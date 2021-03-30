30 березня 2021 року святкують день Олексія Теплого. Вважалось, що саме 30 березня весна приносить і остаточно встановлює теплу погоду. Також у народному календарі 30 березня відзначають день Лади, покровительки любові та шлюбу.

Іменини святкують: Олексій, Мирон, Павло. До речі Коли Великдень 2021: дата свята й традиції Прикмети 30 березня Тепло на Олексія віщує, що рік буде врожайним.

Якщо погода 30 березня прохолодна, то і тепла погода буде нескоро.

Багато талої води – прикмета до того, що буде не тільки хороший сінокіс, а й багатий урожай.

Горобців немає – чекайте дощу. Що не можна робити 30 березня В цей день вважається гріхом поминати покійних спиртними напоями.

Не можна лаятися та сперечатися з людьми, щоб не накликати неприємності.

Не рекомендується у цей день піднімати важку ношу, адже у вас можуть з'явитися додаткові турботи.