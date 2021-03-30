30 марта 2021 года празднуют день Алексея Теплого. Считалось, что именно 30 марта весна приносит и окончательно устанавливает теплую погоду. Также в народном календаре 30 марта отмечают день Лады, покровительницы любви и брака.

Именины празднуют: Алексей, Мирон, Павел. Кстати Когда Пасха 2021: дата праздника и традиции Приметы 30 марта Тепло на Алексея предвещает, что год будет урожайным.

Если погода 30 марта прохладная, то и теплая погода будет нескоро.

Много талой воды – примета к тому, что будет не только хороший сенокос, но и богатый урожай.

Воробьев нет – ждите дождя. Что нельзя делать 30 марта В этот день считается грехом поминать усопших спиртными напитками.

Нельзя ругаться и спорить с людьми, чтобы не навлечь неприятности.

Не рекомендуется в этот день поднимать тяжелую ношу, ведь у вас могут появиться дополнительные заботы.