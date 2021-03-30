30 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
30 марта 2021 года празднуют день Алексея Теплого. Считалось, что именно 30 марта весна приносит и окончательно устанавливает теплую погоду. Также в народном календаре 30 марта отмечают день Лады, покровительницы любви и брака.
Источник:24 канал
Именины празднуют: Алексей, Мирон, Павел.
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Приметы 30 марта
- Тепло на Алексея предвещает, что год будет урожайным.
- Если погода 30 марта прохладная, то и теплая погода будет нескоро.
- Много талой воды – примета к тому, что будет не только хороший сенокос, но и богатый урожай.
- Воробьев нет – ждите дождя.
Что нельзя делать 30 марта
- В этот день считается грехом поминать усопших спиртными напитками.
- Нельзя ругаться и спорить с людьми, чтобы не навлечь неприятности.
- Не рекомендуется в этот день поднимать тяжелую ношу, ведь у вас могут появиться дополнительные заботы.
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