30 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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Джерело:

24 канал

30 березня 2021 року святкують день Олексія Теплого. Вважалось, що саме 30 березня весна приносить і остаточно встановлює теплу погоду. Також у народному календарі 30 березня відзначають день Лади, покровительки любові та шлюбу.

Іменини святкують: Олексій, Мирон, Павло.

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Прикмети 30 березня

  • Тепло на Олексія віщує, що рік буде врожайним.
  • Якщо погода 30 березня прохолодна, то і тепла погода буде нескоро.
  • Багато талої води – прикмета до того, що буде не тільки хороший сінокіс, а й багатий урожай.
  • Горобців немає – чекайте дощу.

Що не можна робити 30 березня

  • В цей день вважається гріхом поминати покійних спиртними напоями.
  • Не можна лаятися та сперечатися з людьми, щоб не накликати неприємності.
  • Не рекомендується у цей день піднімати важку ношу, адже у вас можуть з'явитися додаткові турботи.