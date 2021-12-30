30 грудня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день
30 грудня 2021 , 08:35Читать новость на русском
Джерело:24 канал
30 грудня відзначають день пам'яті Пророка Даниїла і трьох святих: Ананії, Азарії і Мисаїла.
День Ангела 30 грудня святкують Микита, Олександр.
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Прикмети 30 грудня
- Багато інею на гілочках дерев – Святки будуть теплими, а якщо в цей день морозяно – це свідчить про те, що бджоли гарно роїтимуться влітку.
- Здавна вважається, що всі сни 30 грудня є віщими та здатні дати прогноз на весь майбутній рік.
- Якщо у цей день яскраво світить сонце і погода безхмарна – очікуйте лютих морозів до Різдва.
- Місяць вночі ховається за хмарами – на Новий рік буде завірюха.
Що не можна робити 30 грудня
- Не зліться сьогодні через проблеми, які виникають на роботі чи в особистому житті.
- Не брешіть.