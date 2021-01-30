30 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити

30 січня вшановують день святого Антонія, якого у народі називають Антонієм-перезимником. Це день, коли вважають, що вже половина зими пройшла, тож треба очікувати швидкого приходу весни.
Джерело: 24 канал
Іменини сьогодні святкують – Антон, Антоніна.
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Прикмети 30 січня
- Якщо на Антонія-перезимника весь день відлига – чекайте ранньої весни.
- 30 січня йде сніг – весна настане пізно.
- Голосно щебечуть синиці – до похолодання.
- Місяць 30 січня лише зрідка визирає із хмар – очікуйте доброго врожаю.
- Прикмети кажуть, що ясне небо і місячна ніч 30 січня віщують поганий врожай.
Що не можна робити 30 січня
Що не можна робити 30 січня
- У Антонів день не можна лінуватися, треба активно займатися справами.
- Не обговорюйте свої справи із малознайомими людьми.
- 30 січня не дозволяється вирушати у далекі подорожі.