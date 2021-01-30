30 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити

30 січня 2021 , 09:00
Читать новость на русском

30 січня вшановують день святого Антонія, якого у народі називають Антонієм-перезимником. Це день, коли вважають, що вже половина зими пройшла, тож треба очікувати швидкого приходу весни.

Джерело: 24 канал

Іменини сьогодні святкують – Антон, Антоніна.

Читайте також Біблія XXI століття: у Німеччині адаптували Святе Письмо для покоління Z

Прикмети 30 січня

  • Якщо на Антонія-перезимника весь день відлига – чекайте ранньої весни.
  • 30 січня йде сніг – весна настане пізно.
  • Голосно щебечуть синиці – до похолодання.
  • Місяць 30 січня лише зрідка визирає із хмар – очікуйте доброго врожаю.
  • Прикмети кажуть, що ясне небо і місячна ніч 30 січня віщують поганий врожай.


Що не можна робити 30 січня

Що не можна робити 30 січня

  • У Антонів день не можна лінуватися, треба активно займатися справами.
  • Не обговорюйте свої справи із малознайомими людьми.
  • 30 січня не дозволяється вирушати у далекі подорожі.