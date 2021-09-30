30 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

30 вересня 2021 , 08:33
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

30 вересня церква відзначає свято мучениць Віри, Надії, Любові і матері їхньої Софії. Святі були закатовані імператором Адріаном, який люто ненавидів християн. Донькам Софії відсікли голови, а саму жінку змусили споглядати за смертями її дітей.

Софія та її доньки щиро вірили у Христа за, що їх заарештували. Через муки, які вони пережили, мучениць зарахували до лику святих.

До слова Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Прикмети 30 вересня

  • 30 вересня дощить – негода затягнеться на довго.
  • Якщо ранок в цей день похмурий, але дощу нема – то найближчим часом погода буде теплою.
  • Сонячна погода 30 вересня – риба гарно клюватиме.


30 вересня – яке свято

Що не можна робити 30 вересня

  • 30 вересня вважається доволі жалобним днем, тому краще не планувати на сьогодні весілля чи заручини.
  • Не кричіть сьогодні на дітей.
Автор: Андріана Будиш