30 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
30 вересня 2021 , 08:33Читать новость на русском
Джерело:24 канал
30 вересня церква відзначає свято мучениць Віри, Надії, Любові і матері їхньої Софії. Святі були закатовані імператором Адріаном, який люто ненавидів християн. Донькам Софії відсікли голови, а саму жінку змусили споглядати за смертями її дітей.
Софія та її доньки щиро вірили у Христа за, що їх заарештували. Через муки, які вони пережили, мучениць зарахували до лику святих.
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Прикмети 30 вересня
- 30 вересня дощить – негода затягнеться на довго.
- Якщо ранок в цей день похмурий, але дощу нема – то найближчим часом погода буде теплою.
- Сонячна погода 30 вересня – риба гарно клюватиме.
30 вересня – яке свято
Що не можна робити 30 вересня
- 30 вересня вважається доволі жалобним днем, тому краще не планувати на сьогодні весілля чи заручини.
- Не кричіть сьогодні на дітей.