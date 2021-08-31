31 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
31 серпня 2021 , 08:23Читать новость на русском
Джерело:24 канал
31 серпня українські віряни вшановують день пам'яті мучеників Флора і Лавра. Святі були братами й мали славу вправних будівельників, тож їх запросили будувати великий язичницький храм. Флор та Лавр спорудили церкву, але зруйнували в ній усіх ідолів. За такий вчинок цар засудив братів до смертної кари.
Іменини 31 серпня святкують: Євгеній, Григорій, Лев та Лука.
Також читайте Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021 для всіх знаків Зодіаку
Прикмети 31 серпня
- У народі Флора та Лавра вважали захисниками коней, тож 31 серпня цих тварин годували різноманітними смаколиками, аби вони були здоровими.
- Не посіяли жито до 31 серпня – наступного року буде бідний урожай.
- Кінь у цей день неспокійний і часто перебирає копитами – чекай негоди.
Прикмети 31 серпня / Фото Pexels
Що не можна робити 31 серпня
- Не намагайтесь втримати біля себе людей, які вас вже декілька разів підводили. Іноді краще відпустити й відкрити для себе більше знайомств і світу.
- Не зволікайте 31 серпня стосовно справ, які ви хочете зробити. Краще виконати усе одразу, аніж страждати від тривоги і дедлайну.