31 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

31 серпня 2021 , 08:23
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Джерело:

24 канал

31 серпня українські віряни вшановують день пам'яті мучеників Флора і Лавра. Святі були братами й мали славу вправних будівельників, тож їх запросили будувати великий язичницький храм. Флор та Лавр спорудили церкву, але зруйнували в ній усіх ідолів. За такий вчинок цар засудив братів до смертної кари.

Іменини 31 серпня святкують: Євгеній, Григорій, Лев та Лука.

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Прикмети 31 серпня

  • У народі Флора та Лавра вважали захисниками коней, тож 31 серпня цих тварин годували різноманітними смаколиками, аби вони були здоровими.
  • Не посіяли жито до 31 серпня – наступного року буде бідний урожай.
  • Кінь у цей день неспокійний і часто перебирає копитами – чекай негоди.


Прикмети 31 серпня / Фото Pexels 

Що не можна робити 31 серпня

  • Не намагайтесь втримати біля себе людей, які вас вже декілька разів підводили. Іноді краще відпустити й відкрити для себе більше знайомств і світу.
  • Не зволікайте 31 серпня стосовно справ, які ви хочете зробити. Краще виконати усе одразу, аніж страждати від тривоги і дедлайну.
Автор: Андріана Будиш