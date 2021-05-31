31 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

31 травня в народному календарі день Федота, або Сімох дів. Цього дня згадують сімох мучениць, які постраждали за віру в IV столітті. Також згадують племінника однієї з дів, мученика Федота.
Іменини сьогодні святкує Федот.
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Прикмети 31 травня
- Сонце 31 травня опускається в серпанок – буде дощ, а хмарно – буде погана погода.
- Хмара дощова шумить – чекайте граду та вітру.
- Під час заходу сонце стало блідим – буде дощ.
- На дубі листя розвернулися і почали швидко зростати – щука добре ловитися буде.
Що не можна робити 31 травня
- Не сваріться з близькими.
- Не вбивайте цього дня комах
- Заборонено підстригати волосся 31 травня.