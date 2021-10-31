31 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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31 жовтня вшановують святого Луку – сподвижника апостола Павла. Святий Лука є автором одного з чотирьох Євангелій. Також у цей день святкують надвечір'я Дня всіх святих. Це свято називають Геловін або Відьомська ніч. Святкують його в ніч проти 1 листопада.