4 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити

4 березня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

4 березня вшановують святих Архипа і Филимона. У цей день рекомендується зробити якомога більше добрих справ. А що не можна робити 4 березня – розповідаємо далі у матеріалі.

Іменини сьогодні святкують: Макар, Богдан, Максим, Архип.

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Прикмети на 4 березня

  • Якщо в лісі побачите зайця, то очікуйте на снігопад.
  • Сонячний день – рік буде родючим.
  • Червоний місяць на небі – погода буде теплою.
  • Картопля в підвалі проростає – скоро прийде тепло.

Що не можна робити 4 березня

  • Не плануйте сьогодні їхати у далеку дорогу. 4 березня варто провести у родинному колі, аби пізніше у вас не було негараздів.
  • 4 березня не погоджуйтесь на пропозиції малознайомих вам людей. Також, не варто прислуховуватись до їхніх порад у сферах бізнесу чи особистих стосунків.