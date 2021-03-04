4 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити

4 березня вшановують святих Архипа і Филимона. У цей день рекомендується зробити якомога більше добрих справ. А що не можна робити 4 березня – розповідаємо далі у матеріалі.
Іменини сьогодні святкують: Макар, Богдан, Максим, Архип.
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Прикмети на 4 березня
- Якщо в лісі побачите зайця, то очікуйте на снігопад.
- Сонячний день – рік буде родючим.
- Червоний місяць на небі – погода буде теплою.
- Картопля в підвалі проростає – скоро прийде тепло.
Що не можна робити 4 березня
- Не плануйте сьогодні їхати у далеку дорогу. 4 березня варто провести у родинному колі, аби пізніше у вас не було негараздів.
- 4 березня не погоджуйтесь на пропозиції малознайомих вам людей. Також, не варто прислуховуватись до їхніх порад у сферах бізнесу чи особистих стосунків.