День Ангела 4 березня святкує Архип.

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Прикмети 4 березня

Навколо місяця червоні кільця – скоро прийде тепло.

Сніг з дощем 4 березня – цілий тиждень буде холодна погода.

Сонячний день – рік буде родючим.

Що не можна робити 4 березня

Не сидіть склавши руки. Намагайтесь бути максимально продуктивними – допомагайте й підтримуйте.

Не лайтесь і не сваріться.

Не думайте в негативному руслі. Вірте в краще й залишайтесь у доброму гуморі.

Не спішіть сьогодні.

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