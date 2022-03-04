День Ангела 4 марта отмечает Архип.

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Приметы 4 марта

Вокруг луны красные кольца – скоро придет тепло.

Снег с дождем 4 марта – целую неделю будет холодная погода.

Солнечный день – год будет плодородным.

Что нельзя делать 4 марта

Не сидите сложа руки. Старайтесь быть максимально продуктивными – помогайте и поддерживайте.

Не ругайтесь и не ругайтесь.

Не думайте в отрицательном русле. Верьте в лучшее и оставайтесь в хорошем настроении.

Не спешите сегодня.