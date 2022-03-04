4 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
4 березня 2022 , 08:31Читать новость на русском
4 березня вшановують святих Архипа і Филимона. У цей день рекомендується зробити якомога більше добрих справ: допоможіть волонтерам чи українській армії. Разом ми сила!
День Ангела 4 березня святкує Архип.
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Прикмети 4 березня
- Навколо місяця червоні кільця – скоро прийде тепло.
- Сніг з дощем 4 березня – цілий тиждень буде холодна погода.
- Сонячний день – рік буде родючим.
Що не можна робити 4 березня
- Не сидіть склавши руки. Намагайтесь бути максимально продуктивними – допомагайте й підтримуйте.
- Не лайтесь і не сваріться.
- Не думайте в негативному руслі. Вірте в краще й залишайтесь у доброму гуморі.
- Не спішіть сьогодні.
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