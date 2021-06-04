4 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити сьогодні

4 червня 2021 , 05:30
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Джерело:

24 канал

4 червня православна церква вшановуює пам'ять мученика Василіска. Разом із святими Клеоніком та Євтропієм, Василіск зміг молитвою скинути статую Артеміди. Таким чином, троє святих показали, якою сильною є християнська віра. За такий протест влада засудила їх до смерті.

Іменини святкують: Данило, Захар, Макар.

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Прикмети 4 червня

  • Якщо у цей день з'явиться велика кількість павуків – буде хороший урожай огірків.
  • Вранці 4 червня багато роси – буде гарний врожай.
  • Часті тумани – чекайте грибного літа.
  • Вночі 4 червня соловей заспівав – прикмета того, що погода буде гарною, без дощів.


4 червня – яке свято 

Що не можна робити 4 червня

  • Не рекомендовано цього дня працювати у полі чи на городі. Вважають, що землі 4 червня треба дати відпочити.
Автор: Квітослава Туз