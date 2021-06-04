4 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити сьогодні

4 червня православна церква вшановуює пам'ять мученика Василіска. Разом із святими Клеоніком та Євтропієм, Василіск зміг молитвою скинути статую Артеміди. Таким чином, троє святих показали, якою сильною є християнська віра. За такий протест влада засудила їх до смерті.
Іменини святкують: Данило, Захар, Макар.
До слова Любовний гороскоп на тиждень 31 травня – 6 червня для всіх знаків Зодіаку
Прикмети 4 червня
- Якщо у цей день з'явиться велика кількість павуків – буде хороший урожай огірків.
- Вранці 4 червня багато роси – буде гарний врожай.
- Часті тумани – чекайте грибного літа.
- Вночі 4 червня соловей заспівав – прикмета того, що погода буде гарною, без дощів.
4 червня – яке свято
Що не можна робити 4 червня
- Не рекомендовано цього дня працювати у полі чи на городі. Вважають, що землі 4 червня треба дати відпочити.