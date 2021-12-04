4 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

4 грудня віряни відзначають велике свято – Введення у храм Пресвятої Богородиці. Вважають, що ця релігійна подія розпочинає цикл різдвяних свят. Що не можна робити 4 грудня дізнавайтесь далі.

Довгий час батьки Марії Діви – Анна та Йоаким були бездітними. Подружжя роками молило Господа, аби він подарував їм радість батьківства й у разі такого щастя, вони пообіцяли б омріяну дитину Богові.

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Так і сталось – Бог ощасливив пару донькою Марією. Коли дівчинці виповнилось три роки, її відвели до храму. Там Пречиста виховувалась до заручин зі святим Йосифом.

Прикмети 4 грудня

Морозний день на Введення – зима буде холодною.

Світить сонце – буде тепло.

Хмари затягнули небо – чекайте на відлигу.



4 грудня – свято Введення

Що не можна робити 4 грудня