4 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
4 грудня 2021 , 09:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
4 грудня віряни відзначають велике свято – Введення у храм Пресвятої Богородиці. Вважають, що ця релігійна подія розпочинає цикл різдвяних свят. Що не можна робити 4 грудня дізнавайтесь далі.
Довгий час батьки Марії Діви – Анна та Йоаким були бездітними. Подружжя роками молило Господа, аби він подарував їм радість батьківства й у разі такого щастя, вони пообіцяли б омріяну дитину Богові.
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Так і сталось – Бог ощасливив пару донькою Марією. Коли дівчинці виповнилось три роки, її відвели до храму. Там Пречиста виховувалась до заручин зі святим Йосифом.
Прикмети 4 грудня
- Морозний день на Введення – зима буде холодною.
- Світить сонце – буде тепло.
- Хмари затягнули небо – чекайте на відлигу.
4 грудня – свято Введення
Що не можна робити 4 грудня
- Існує забобон, що сьогодні не можна нічого зичити.
- Не сваріться з близькими.
- Не брешіть.
- 4 грудня краще не запрошувати малознайомих людей до себе додому.