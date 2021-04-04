4 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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Православна церква 4 квітня вшановує пам'ять священномученика Василя Анкірського. У народі святого також називають Василем Сонячним, адже у цей день встановлювалась гарна погода. Також 4 квітня католики святкують Пасху Господню. Що не можна робити 4 квітня читайте далі.