4 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

У християнському світі, 4 лютого відзначають як день пам'яті святого Тимофія. Тимофій був одним із найближчих учнів святого Павла. Згідно до переказів, саме він став свідком зцілення апостола від сліпоти, яку той дістав через невіру у Христа. Також, святий Тимофій активно проповідував й став першим єпископом Ефеса.
Джерело: 24 канал
Вітання з днем Ангела приймають: Тимофій, Макар, Леонтій.
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4 лютого почалася завірюха, то за прикметою, морозяна і холодна погода триватиме ще тиждень.
Прикмети кажуть, що всі сни 4 лютого мають здатність збуватись.
Прикмети на Тимофіїв день